Абдулатипов недоволен арестами чиновников из-за принадлежности к кланам

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Возмущение Рамазана Абдулатипова арестами крупных чиновников в Дагестане объяснили его принадлежностью к одному из самых крупных кланов, и пользой, которую он из них извлекает.

Сергей Поляков, руководитель центра социально-политических исследований и проектов, прокомментировал возмущение Рамазана Абдулатипова по поводу ареста крупных чиновников. Он считает, что во многих регионах Кавказа действует клановая система, когда представители различных из них занимают высокие посты в государственных структурах по договоренности, в зависимости от статуса и влияния их кланов, и Рамазан Абдулатипов является представителем подобной системы с давних времен, причем он является представителем одного из крупнейших этносов. В связи с принадлежностью к такому сообществу, от него нельзя было ожидать другой реакции.

По его мнению, клановая система негативно сказывается на экономике Северного Кавказа, она разъединяет ее, что все больше не устраивает население региона. Данная система дошла до того, что все финансовые средства, поступающие из Москвы, достаются лишь тем, кто возглавляет кланы.

При этом, еще 10-15 лет назад люди поддерживали клановую систему, однако сейчас жители страны выступают против.