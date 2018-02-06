На сайте правительства Дагестана удалили фамилии задержанных чиновников

Сегодня, 15:13

На официальном сайте правительства Дагестана удалили фамилии задержанных чиновников. В их списке были Абдусамад Гамидов, Шамиль Исаев, Раюдин Юсуфов и Шахабас Шахов.

На днях сотрудники ФСБ России провели задержание вышеуказанных личностей, которые занимали высокие посты в правительстве Дагестана. Чиновников уже доставили в Москву посредствам специального борта, где суд рассмотрит все претензии по существу. В домах и кабинетах дагестанских депутатов провели соответствующие проверки, результаты которых станут основными в доказательной базе. Известно, что задержанных подозревают в коррупции и создании ОПГ.

Владимир Васильев, врио главы Дагестана, официально отправил правительство республики в отставку. На должность премьера он намерен поставить Артема Знудова, но окончательно этот вопрос будет решен на завтрашней сессии.