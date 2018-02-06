Песков: Путин проведет деловую встречу с главой ВТБ

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6 февраля президент РФ Владимир Путин проведет деловую встречу с Андреем Костиным, руководящим банком ВТБ. Во время беседы стороны обсудят успехи кредитно-финансового учреждения, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

На 6 февраля у Владимира Путина запланировано сразу несколько встреч и совещаний, подчеркнул Песков. Среди них переговоры с главой банка ВТБ Андреем Костиным. Стороны пообщаются об успехах и дальнейших планах кредитно-финансовой организации и Группы ВТБ, подытожил Песков.

Отмечается, Путина интересует проделанная по итогам 2017 года работа банком Костина, а также крупные проекты-2018.