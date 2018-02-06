VistaNews.ru


Песков: Путин проведет деловую встречу с главой ВТБ

Сегодня, 14:59

6 февраля президент РФ Владимир Путин проведет деловую встречу с Андреем Костиным, руководящим банком ВТБ. Во время беседы стороны обсудят успехи кредитно-финансового учреждения, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

На 6 февраля у Владимира Путина запланировано сразу несколько встреч и совещаний, подчеркнул Песков. Среди них переговоры с главой банка ВТБ Андреем Костиным. Стороны пообщаются об успехах и дальнейших планах кредитно-финансовой организации и Группы ВТБ, подытожил Песков.

Отмечается, Путина интересует проделанная по итогам 2017 года работа банком Костина, а также крупные проекты-2018.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.