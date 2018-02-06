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ООН призывает немедленно прекратить огонь в Сирии на месяц

Сегодня, 14:13

Представители гуманитарных агентств ООН заявляют, что огонь в Сирии необходимо немедленно прекратить на один месяц для того, чтобы оказать гуманитарную помощь и эвакуировать тяжело раненых.

Гуманитарный координатор ООН Али аль-Заатари совместно с представителями гуманитарных агентств приняли необходимый документ, в котором указано требование прекратить на время боевые действия в Сирии.
Из-за тяжелой военной ситуации невозможно оказать как гуманитарную, так и медицинскую помощь мирным жителям Идлиба, Восточного Гута и лагеря Рукбана, который расположен в южной части страны.
Отмечено, что такая ситуация приводит к гуманитарному кризису.
На данный момент доставкой продуктов питания, лекарств и других необходимых предметов занимаются российские военные. А также на месте работают медики, оказывая медицинскую помощь пострадавшим жителям. 


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