ООН призывает немедленно прекратить огонь в Сирии на месяц

Сегодня, 14:13

Представители гуманитарных агентств ООН заявляют, что огонь в Сирии необходимо немедленно прекратить на один месяц для того, чтобы оказать гуманитарную помощь и эвакуировать тяжело раненых.

Гуманитарный координатор ООН Али аль-Заатари совместно с представителями гуманитарных агентств приняли необходимый документ, в котором указано требование прекратить на время боевые действия в Сирии.

Из-за тяжелой военной ситуации невозможно оказать как гуманитарную, так и медицинскую помощь мирным жителям Идлиба, Восточного Гута и лагеря Рукбана, который расположен в южной части страны.

Отмечено, что такая ситуация приводит к гуманитарному кризису.

На данный момент доставкой продуктов питания, лекарств и других необходимых предметов занимаются российские военные. А также на месте работают медики, оказывая медицинскую помощь пострадавшим жителям.