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На 71-м году жизни скончался бывший депутат ГД Леонид Канаев

Сегодня, 14:02

Леонид Канаев, ранее входящий в состав Госдумы России и руководящий филиалом Московского психолого-социального университета в Рязани, скончался на 71-м году жизни. Предполагается, экс-политик ушел из жизни по естественным причинам.

За свою насыщенную научную и политическую жизнь Леонид Канаев успел обзавестись авторитетом на государственном уровне. В 1995 году народный избранник попал в Госдуму России от «Коммунистической партии РФ», обойдя именитых коллег по одномандатному избирательному округу Рязани. Поработав в Москве, Канаев вернулся на родину, впоследствии возглавив филиал столичного психолого-социального университета в Рязани. К слову, у экс-ректора образование инженера-механика.

Леонид Канаев ушел из жизни в возрасте 70 лет. Со словами скорби в адрес семьи и близких народного избранника выступают его бывшие коллеги по научной и политической деятельностях.


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