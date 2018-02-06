Из России не выпустили дагестанского чиновника

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Несколько махачкалинских чиновников пытались покинуть Россию и уехать в Азербайджан. Согласно действующему временному запрету на выезд представителей власти из республики, их вернули домой.

Сегодня, 6 февраля появилась информация о том, что несколько чиновников из Махачкалы попытались покинуть территорию российского государства и выехать в Азербайджан. Согласно имеющейся информации, они добрались до Ставрополя, откуда хотели потом ехать в Баку. Сотрудники таможенной службы пресекли незаконное пересечение границы.

На данный момент все беглецы находятся на территории Дагестанской республики, выезд из которой им запрещен.

Напомним, что в Дагестане действует запрет на выезд государственных чиновников за пределы России. Такие меры были предприняты в результате расследования дела Абдусамада Гамидова, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах.

Сотрудники правоохранительных органов Дагестана сообщили, что отнесутся к изучению деятельности чиновников, которые хотели покинуть России, с особой внимательностью.