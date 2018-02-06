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Московская спецкомиссия продолжает проверку чиновников в Дагестане

Сегодня, 13:22

Московская специальная комиссия силовиков продолжает работа в Дагестане с целью проверить соблюдение местного правительства законодательства.

Заместитель генпрокурора Российской Федерации Александр Буксман сообщил, что работа спецкомиссии по проверке дагестанского правительства и его соблюдения законов на данный момент не ожидает окончания.
По итогам работы сотрудники правоохранительных органов уже успели раскрыть факт крупного хищения из республиканского госбюджета. Ими также были задержаны четверо чиновников по обвинению в данном преступлении. Это экс-исполныющий обязанности премьер-министра Абдусамад Гамидов с двумя заместителями Шамилем Исаевым и Раюдином Юсуфовым, а также министр образования Шахабас Шахов.
Во вторник им были предъявлены обвинения в крупном мошенничестве, в результате которого государственный бюджет пострадал на 100 миллионов рублей.


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