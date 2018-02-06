Кремль прокомментировал аресты чиновников Дагестана

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Дмитрий Песков, возглавляющий пресс-службу администрации Кремля, отказался связывать аресты чиновников Дагестана с якобы возникшим в России политическим кризисом. Происходящее чиновник назвал результатом отменной работы правоохранительных органов.

Пресс-секретарь Кремля опроверг якобы возникший в России политический кризис. Аресты чиновников по всей стране представитель администрации президента России назвал последовательной и системной работой правоохранителей. В завершении выступления перед СМИ, чиновник подчеркнул осведомленность Владимира Путина в делах ФСБ и СК.

Напомним, проверка чиновников Дагестана началась в январе, когда в республику приехала комиссия московской Федеральной службы безопасности. Как итог, против нескольких чиновников возбуждены уголовные дела. Накануне разгорелся новый громкий скандал, после того как правоохранители арестовали врио премьера Дагестана Абдусамада Гамидова.