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Появилось видео из Мосула, заваленного трупами после освобождения

Вчера, 21:05

Появились страшные кадры из иракского Мосула, который был освобожден от боевиков ИГИЛ (запрещена в РФ)* силами коалиции.

Несколько месяцев назад международная коалиция под руководством США сообщила о полном освобождении Мосула. Но несмотря на такой длительный срок, город по-прежнему в руинах от разрушенных зданий, под которыми разлагаются трупы погибших людей. Причем большинство останков принадлежит не военным, не боевикам, а мирным жителям, детям, старикам, которых сложно опознать.

Жителей региона беспокоит ужасный запах от разлагающихся останков людей, к тому же в городе коалиция и правительство Ирака не оставила никакой помощи, и никак не комментируют данную ситуацию. Жители обеспокоены возможностью новой, страшной эпидемии, ведь город никто не очищает, и они вынуждены постоянно находиться рядом с трупами. Из страха они сами понемногу пытаются разобрать завалы, однако не получают никакой помощи, а самим им справиться со всем не по силам.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

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