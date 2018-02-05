Политологи: В Дагестане власти оказались не подготовлены к арестам и обыскам

Вчера, 20:26

Тот факт, что Дагестан оказался совершенно неподготовленным к проведению масштабных обысков очень шокировал политологов. Ведь в республике постоянно ведется борьба с криминалом и такие события не являются новинкой.

Как рассказали политологи, Васильев отправлен в Дагестан для полного наведения порядка в криминогенной обстановке. Ведь до этого момента, в республике хоть и велась активная борьба с криминалитетом, но все было для видимости.

В настоящее время ситуация приобрела другой вид. Премьер-министр и его два заместителя оказались под арестом, а в их домах проведены масштабные обыски. Эти следственные мероприятия дали свои результаты. Оперативники нашли несколько видов огнестрельного оружия, среди них АК и пистолет ТТ. Политологи удивлены тем, что сами чиновники оказались совершенно неподготовленными к проведению обысков. Но если механизм правосудия начал свою работу, то он даст свои плоды в скором будущем.