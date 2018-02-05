VistaNews.ru


В Госдуме ведутся переговоры по возвращению тела погибшего пилота в Сирии

Вчера, 20:16

В Госдуме ведутся переговоры по поводу возврата на родину сбитого военного, летчика Су-25 Романа Филипова. Возглавляет эту операцию координатор «группы дружбы» Госдумы и парламента Сирии Дмитрий Саблин.

Саблин сообщает, что тело разыскивают и переговоры ведутся. Однако с кем именно ведутся переговоры, говорить не хотят.

«Это конфиденциальные вопросы. Чтобы не препятствовать, лучше об этом публично пока не говорить», - пояснил он.

Также он заверяет, что будут приложены все возможные усилия, чтобы вернуть тело сбитого пилота. Пресс-секретарь президента России заверил, что террористы получат радикальный ответ за сбитый в Сирии Су-25.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.