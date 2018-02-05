В Госдуме ведутся переговоры по возвращению тела погибшего пилота в Сирии

Вчера, 20:16

В Госдуме ведутся переговоры по поводу возврата на родину сбитого военного, летчика Су-25 Романа Филипова. Возглавляет эту операцию координатор «группы дружбы» Госдумы и парламента Сирии Дмитрий Саблин.

Саблин сообщает, что тело разыскивают и переговоры ведутся. Однако с кем именно ведутся переговоры, говорить не хотят.

«Это конфиденциальные вопросы. Чтобы не препятствовать, лучше об этом публично пока не говорить», - пояснил он.

Также он заверяет, что будут приложены все возможные усилия, чтобы вернуть тело сбитого пилота. Пресс-секретарь президента России заверил, что террористы получат радикальный ответ за сбитый в Сирии Су-25.