Жириновский предложил нанести ядерный удар на резиденцию Порошенко

Вчера, 20:05

Владимир Жириновский предложил направить маленькую ядерную бомбу с небольшой радиоактивностью на резиденцию Петра Порошенко.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, как можно сбросить маленькую радиоактивную бомбу на резиденцию Петра Порошенко, главу Украины, во время дискуссии в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

Сначала он прокомментировал беспокойство США по поводу "первого ограниченного ядерного удара", который якобы РФ планирует организовать на территории стран Восточной Европы. Сенатор Игорь Морозов уточнил, что власти в Вашингтоне такими высказываниями лишь прощупывают почву, так как сами разрабатывают подобные планы. Власти в США развивают конфликт, ожидают реакции от РФ, а затем наносят удар, якобы в ответ.

Соловьев спросил, что за «ограниченный» удар возможно нанести, когда все еще помнят о Чернобыльской катастрофе. На это ему ответили, что речь идет о маленьких бомбах, которые можно нанести в место резиденции украинского президента, он сравнил их с небольшими котлованчиками, которые действуют на 10 километров. Он уточнил, что после этого, конечно же, будет радиация, но в минимальных дозах.

К подобному предложению отнеслись довольно сомнительно, утверждая, что вряд ли останется хоть что-то живое на окружающей резиденцию территории в радиусе нескольких километров.