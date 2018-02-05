Экс-глава Пентагона рассказал о недостатках новой ядерной доктрины США

Вчера, 19:46

Уильям Перри, бывший глава Пентагона, рассказал СМИ о явных недостатках новой ядерной доктрины США. Об этом он заявил в Москве, отметив, что удар по Северной Корее приведет к ядерной войне.

По словам Уильяма Перри, подход к решению серьезных вопросов с КНДР, который сейчас позиционирует США, является недопустимым. Сегодня Северная Корея располагает более сотни ядерными ракетами и в скором времени у них могут появиться МБР. Бывший глава Пентагона уверен, что северокорейское государство никогда не позволит себе первым использовать ядерное оружие, ведь оно просто хочет "выжить".

Отвечая на вопрос о начале новой войны, Перри отметил, что причиной может стать удар, нанесение которого в возможном ключе прописано в новой доктрине США. Уильям Перри приехал в Москву в рамках приглашения Международного Люксембургского форума по вопросам предотвращения ядерной катастрофы.