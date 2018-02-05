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Песков: Соболезнуем родным и близким погибшего в Сирии летчика Су-25

Вчера, 18:52

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что в Кремле соболезнуют родным и близким погибшего Романа Филиппова. Российский летчик Су-25 героически погиб в Сирии.

По словам Дмитрия Пескова, террористы в Сирии сбили российский самолет марки Су-25, в результате летчик геройски погиб. В Кремле все соболезнуют родным людям Романа Филиппова и гордятся героями России.

Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что на сегодняшний день на территории Сирии сохраняется потенциал отечественных вооруженных сил, которого будет достаточно для нанесения ударов по позициям террористов. О пилоте Су-25, который был уроженцем Приморского края, рассказал Андрей Тарасенко, состоящий на должности временно исполняющего обязанности губернатора. Известно, что мужчина служил в российской армии много лет.


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