VistaNews.ru


Погибший в Сирии пилот успел доложить об атаке боевиков в Минобороны

Сегодня, 18:29

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что Роман Филиппов успел доложить командованию, что был атакован ракетой и вынужден катапультироваться. Это были последние слова пилота штурмовика Су-25, сбитого над Идлибом в Сирии.

По словам представителей Минобороны, в настоящее время уже известны некоторые подробности смертельного боя российского летчика с многократно превосходящими силами противника. Майор успел полностью расстрелять магазин автоматического пистолета Стечкина. Затем он перезарядил оружие и сделал еще несколько выстрелов по террористам.

Увидев, что силы неравны, летчик подорвал гранату.

Напомним, сегодня общественность Симферополя выступила с инициативой о переименовании одной из городских улиц в честь Романа Филиппова.

Также педагогический коллектив школы в Воронеже, где десять лет учился Роман, попросил администрацию города назвать школу именем героя.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.