Погибший в Сирии пилот успел доложить об атаке боевиков в Минобороны

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В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что Роман Филиппов успел доложить командованию, что был атакован ракетой и вынужден катапультироваться. Это были последние слова пилота штурмовика Су-25, сбитого над Идлибом в Сирии.

По словам представителей Минобороны, в настоящее время уже известны некоторые подробности смертельного боя российского летчика с многократно превосходящими силами противника. Майор успел полностью расстрелять магазин автоматического пистолета Стечкина. Затем он перезарядил оружие и сделал еще несколько выстрелов по террористам.

Увидев, что силы неравны, летчик подорвал гранату.

Напомним, сегодня общественность Симферополя выступила с инициативой о переименовании одной из городских улиц в честь Романа Филиппова.

Также педагогический коллектив школы в Воронеже, где десять лет учился Роман, попросил администрацию города назвать школу именем героя.