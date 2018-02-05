Бывший глава Дагестана прокомментировал аресты высших чиновников

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Рамазан Абдулатипов, который до конца сентября прошлого года возглавлял Республику Дагестан, прокомментировал сегодняшние обыски и аресты нескольких высших чиновников. По мнению политика, эти действия напоминают «кампанейщину» советских времен.

Абдулатипов считает, что перед президентскими выборами показательная дискредитация властей Дагестана, по крайней мере, неразумна. Каждый регион имеет свои особенности, а тем более кавказский. Жители республики очень остро реагируют на репрессивные указания из центра и демонстрацию силы. Абдулатипов в этой связи вспомнил небезызвестные слова Владимира Жириновского о колючей проволоке, которой нужно оградить Чечню.

Напомним, в понедельник утром бойцы спецподразделений и следователи прокуратуры нагрянули с обысками в дома временно исполняющего обязанности главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и его первых заместителей. Высокопоставленных чиновников подозревают в коррупционных действиях и ряде экономических преступлений. Существует предположение, что предстоят аресты ряда глав районов и городских администраций.