В Воронеже учителя просят назвать школу в честь погибшего в Сирии летчика

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В Воронеже учителя школы №85, где учился погибший в Сирии российский летчик Роман Филиппов, обратились в городскую администрацию с просьбой присвоить учебному заведению имя героя. По словам директора школы, мэрия и Минобразования обязательно прислушаются к просьбе.

Роман Филиппов десять лет проучился в воронежской школе, закончив ее в 2001 году с блестящим аттестатом. По словам учителей, Роман был, что называется, светлой личностью. Его уважали одноклассники, им гордились учителя. Юноша, учась в старших классах, уже полностью определился с тем, кем станет после школы. Никто не удивился, когда он с первого раза поступил в летное училище. Воронежские педагоги считают, что именем Романа должна называться школа, где он получил прекрасное образование и сформировался как личность. Напомним, общественность Симферополя вышла с инициативой назвать в честь Романа Филиппова одну из городских улиц или площадь.

Филиппов погиб как герой в неравной схватке с террористами. Он предпочел смерть плену.