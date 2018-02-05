Депутат Шаманов назвал предварительную причину крушения Су-25 в Сирии

Сегодня, 15:59

В ходе слушаний на заседании Государственной дымы глава комитета по обороне Владимир Шаманов назвал предварительную причину крушения над Идлибом российского штурмовика Су-25. По версии парламентария, самолет был сбит тепловой самонаводящейся ракетой типа «Стингер», которая попала в правый двигатель.

Шаманов заявил, что тип ракеты не оставляет сомнений о снабжении боевиков оружием со стороны сил международной коалиции или непосредственно США. В настоящее время российские подразделения специального назначения с боем прорываются к месту падения сбитого штурмовика.

Только после того, как российским спецназовцам удастся прорваться к месту катастрофы, можно будет с большой долей уверенности говорить о том, кто замешан в поставках переносных зенитно-ракетных комплексов террористам. Авиационное соединение российских Воздушно-космических сил уже произвела ракетную атаку по укреплениям террористов в Идлибе. Уничтожено не менее 30 боевиков.