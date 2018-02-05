Глава Минтруда не будет наказывать за опоздания на работу

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Глава Минтруда разрешит опоздания на работу из-за сильных снегопадов. Нужно просто предупредить работодателя заранее во избежание неприятных ситуаций.

Он также подчеркнул, что даже самих министерских чиновников за опоздания наказывать и штрафовать не будут и посоветовал всем работодателям России в областях, из-за снегопадов, отнестись к работникам с пониманием.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин позволил школьникам посещать образовательные учреждения в свободном графике из-за сильных снегопадов. Известно, что складывается очень сложная дорожная ситуация.

Эксперты рекомендуют избегать поездок на личном автотранспорте из-за повышенного образования пробок и аварий на дорогах.

Как Собянин сообщил в своем Twitter, родители учащихся вправе принимать решения самостоятельно, отправлять детей в учебные заведения или оставить дома. При этом все школы и иные общеобразовательные учреждения работают в штатном режиме.