Погибший пилот Су-25 ранее служил в Краснодаре

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Новостные ленты Сети не перестают утихать от новых фактов, связанных со сбитым самолетом Су-25. На данный момент стала известна информация, что пилот ранее служил в Краснодаре.

Погибший летчик Роман Филиппов являлся жителем Дальнего Востока. Там же и проживает его семья. Известно, что погибший являлся учащимся Краснодарского высшего военного авиационного училища, где и получил летное образование. После 4-го курса Роман перевелся в Борисоглебск.

Как известно, 3 февраля его самолет был сбит сирийскими террористами в Идлибе. Катапультировавшись, он продолжал вести с ними сражение, а затем взорвал гранату, когда они подобрались слишком близко.

Роману Филиппову посмертно присвоят звание Героя России.