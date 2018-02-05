VistaNews.ru


Одну из улиц Владивостока хотят назвать именем погибшего в Сирии летчика

Сегодня, 12:56

Именем погибшего в Сирии летчика планируют назвать одну из улиц Владивостока. Такую информацию распространили члены организации «Гражданский патруль».

Российские летчики в Сирии выполняли задание по восстановлению мира на территории дружественного государства. В ходе выполнения операции, в субботу в провинции Идлиб погиб штурман СУ-25СМ, которому удалось катапультироваться. Погиб российский солдат в результате перестрелки с окружившими его талибами. Известно, что самолет был сбит из комплекса ПЗРК.

В министерстве обороны России подтвердили факт гибели летчика. Сообщается, что две группировки талибов – «Хайет Тихрир аш-Шам» и «Джейш ан-Несер»* (запрещенные в РФ) взяли на себя ответственность за случившееся.

Известно, что летчик посмертно будет награжден к званию Героя России. Активисты организации «Гражданский патруль» ходатайствуют перед властями города Владивосток о том, чтобы назвать одну из улиц населенного пункта в честь погибшего летчика. Пока неизвестно, когда будет принято окончательное решение по данному вопросу, но поддержка данной инициативы со стороны жителей очень высокая.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.