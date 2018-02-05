Одну из улиц Владивостока хотят назвать именем погибшего в Сирии летчика

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Именем погибшего в Сирии летчика планируют назвать одну из улиц Владивостока. Такую информацию распространили члены организации «Гражданский патруль».

Российские летчики в Сирии выполняли задание по восстановлению мира на территории дружественного государства. В ходе выполнения операции, в субботу в провинции Идлиб погиб штурман СУ-25СМ, которому удалось катапультироваться. Погиб российский солдат в результате перестрелки с окружившими его талибами. Известно, что самолет был сбит из комплекса ПЗРК.

В министерстве обороны России подтвердили факт гибели летчика. Сообщается, что две группировки талибов – «Хайет Тихрир аш-Шам» и «Джейш ан-Несер»* (запрещенные в РФ) взяли на себя ответственность за случившееся.

Известно, что летчик посмертно будет награжден к званию Героя России. Активисты организации «Гражданский патруль» ходатайствуют перед властями города Владивосток о том, чтобы назвать одну из улиц населенного пункта в честь погибшего летчика. Пока неизвестно, когда будет принято окончательное решение по данному вопросу, но поддержка данной инициативы со стороны жителей очень высокая.