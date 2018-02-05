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Российская гаубица "Мста-25" оказывает огневую поддержку сирийской армии

Сегодня, 11:59

Огневая поддержка сирийских армий, которые трудятся над "зачисткой" в Идлибе, происходит со стороны российских 152-мм гаубиц 2А65 "Мста-Б". На данный момент это самое современное оружие, имеющееся у вооруженных сирийских солдат.

Известно, что "Мста-Б" применяют в самых значимых боях, в основном, на линиях фронта, где расположены самые ответственные участки.
Впервые данное оружие заметили в сирийской армии в декабре 2016 года. Тогда происходила оборона авиабазы в Пальмирском районе.
Осенью прошлого года гаубицы эксплуатировали для уничтожения террористической группировки "ИГ"* (запрещена в РФ).
Вес "Мста-Б" достигает 7 тонн. Поражать свою цель гаубица может на расстоянии максимум 28 900 метров. Есть информация, что именно 2А65 "Мста-Б" была успешно применена сирийскими солдатами с лазерным наведением 3ОФ39, который принадлежит комплексу 2К25 "Краснополь".

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

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