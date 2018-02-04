В Сети появилось последнее видео сражения пилота Су-25 в Сирии

Вчера, 20:39

В сирийской провинции Идлиб террористы сбили Су-25, используя ПЗРК. В Сети появилось видео последнего сражения российского пилота с боевиками в Сирии. Ответственность за сбитый самолет взяли террористы «Хайат Тахрир аш-Шам» (ранее «Джебхат ан-Нусра»).

Боевики «Хайат Тахрир аш-Шам»* взяли на себя ответственность за сбитый российский Су-25. В Сети появилось видео последнего боя пилота с террористами, которые вычислили его после катапультирования.

Офицер ВКС успел передать свои координаты на базу дислокации, отстреливался от исламистов из пистолета Стечкина. В ходе сражения русский был ранен и принял решение воспользоваться ручной гранатой, чтобы не раскрывать секретную информацию исламистам.

К слову, сенатор Совета федерации РФ Игорь Морозов рассказал свою версию крушения Су-25, который был сбит с использованием украинского ПЗРК.