Саакашвили обнародовал дату презентации «альтернативного правительства Украины»

Вчера, 20:27

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Николатозович Саакашвили обнародовал конкретную дату презентации «альтернативного правительства Украины».

Это событие произойдет 18 февраля нынешнего года, когда в Киеве стартует новая кампания гражданского неповиновения. Руководитель «Движения новых сил» пообещал опубликовать не только новый список министров, но и представить не менее десяти кандидатов на должность президента Украины. Десять кандидатов, по мнению оппозиционного политика, оптимальное количество конкурентов, представляющих весь спектр политических сил украинского государства.

Народное вече, которое во время протестного марша требовало отставки нынешнего президента страны Петра Порошенко, встретило криками одобрения слова Саакашвили о том, что в Украине еще не все порядочные люди умерли или уехали на Запад, не все граждане погрязли в тотальной коррупции. Есть еще из кого выбирать власть. Под занавес митинга выступающие потребовали написать в итоговой петиции «личное приглашение Петру Порошенко явиться 18 февраля на площадь, чтобы подать в отставку».