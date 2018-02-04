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Новая встреча Совета России и НАТО состоится в 2018 году

Вчера, 20:00

Новую встречу Совета России и НАТО проведут в 2018 году. Данную информацию подтвердил заместитель генсекретаря НАТО Роуз Гетемюллер.

Известно, что Россия и НАТО перестали вести совместную работу в 2014 году по причине конфликта на территории Украины. До 2016 года никаких подобных встреч не было. Только в середине 2016 года и до сегоднешнего дня были проведены пять посольских встреч. Следующее заседание пройдёт уже в этом году. По словам Гетемюллер, НАТО поддерживает политику защиты и удерживания, а также всестороннего диалога.

Стоит напомнить, в декабре прошлого года командующий Генеральным штабом Вооружённых сил России заявил о нежелании Североатлантического альянса сотрудничать с российской стороной, сохранив конфронтацию.


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