VistaNews.ru


Совфед допускает, что Су-25 сбили из украинского ПЗРК

Вчера, 19:54

Сенатор Совфеда, ветеран Службы внешней разведки (СВР) Игорь Морозов рассказал свою версию крушения Су-25. Так, российский штурмовик сбили из украинского переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК). Речь идет о контрабанде оружия из военного склада в Калиновке.

По информации Совфеда, Су-25 в Сирии потерпел крушение из-за использования ПЗРК. Ситуация набирает обороты, поскольку возможным становится версия попадания оружия в виде контрабанды из военного склада украинского городка Калиновка. Напомним, что самолёт Су-25 сбили в субботу силы терористов. Такое мнение озвучил Игорь Морозов. По его словам, после пожара в сентябре 2017 года, ПЗРК стали доступны к контрабандным продажам.

К слову, Воздушно-космические силы (ВКС) России в прошлом году получили до 300 новых единиц техники. В этом году Минобороны РФ планирует пополнение более чем на 100 единиц современных самолетов и вертолетов.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.