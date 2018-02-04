Совфед допускает, что Су-25 сбили из украинского ПЗРК

Вчера, 19:54

Сенатор Совфеда, ветеран Службы внешней разведки (СВР) Игорь Морозов рассказал свою версию крушения Су-25. Так, российский штурмовик сбили из украинского переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК). Речь идет о контрабанде оружия из военного склада в Калиновке.

По информации Совфеда, Су-25 в Сирии потерпел крушение из-за использования ПЗРК. Ситуация набирает обороты, поскольку возможным становится версия попадания оружия в виде контрабанды из военного склада украинского городка Калиновка. Напомним, что самолёт Су-25 сбили в субботу силы терористов. Такое мнение озвучил Игорь Морозов. По его словам, после пожара в сентябре 2017 года, ПЗРК стали доступны к контрабандным продажам.

К слову, Воздушно-космические силы (ВКС) России в прошлом году получили до 300 новых единиц техники. В этом году Минобороны РФ планирует пополнение более чем на 100 единиц современных самолетов и вертолетов.