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Полиция назвала число участников акции протеста в центре Киева

Вчера, 19:18

Первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил о мирном проведении акций в центре Киева. По информации полиции, число участников собраний составило 3,5 тыс. человек. Организатором стал Михаил Саакашвили.

Сегодня, 4 февраля центр Киева посетили около 3,5 тыс. человек. Люди были участниками протестных акций нескольких политических сил. Одним из организаторов стал Михаил Саакашвили, который возглавил марш за импичмент Петра Порошенко. Также в программе мероприятия было проведение вече. Около 2,5 тыс. граждан поддержали «Марш за будущее».

Около 600 машин с еврономерами были замечены в проведении акции за возможность доступного растаможивания ввезенных в Украину автомобилей. Он также сообщил, что все акции прошли без нарушений.

«Конфликтов и столкновений не зафиксировано», - добавил Яровой.


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