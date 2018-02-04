Украинцы в соцсетях злорадствуют по поводу гибели российского летчика в Сирии

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На Украине в социальных сетях продолжается настоящая вакханалия злорадства по поводу гибели российского летчика со сбитого террористами штурмовика Су-25. Граждане Украины, олицетворяющие себя как представители европейской цивилизации, в своих комментариях не отличаются от туземцев каннибальских племен, затерянных в африканских дебрях.

Главной и основной причиной для некрофильского злорадства явился тот факт, что героически погибший в неравной схватке с превосходящими силами противника Роман Филиппов был уроженцем Симферополя. По мнению диванных патриотов, это обстоятельство явилось главной причиной «акта возмездия». Подобную тему развивает большинство пользователей социальных сетей украинского сегмента, который им, кстати, постоянно ограничивают киевские националистические власти.

На данном этапе украинские политологи, например, Михаил Погребинский, задаются вопросом, кого вырастил так называемый Майдан. Уродов, которые аплодируют смертям сотен человек, сожженным в одесском Доме Профсоюзов, пассажиров египетского рейса, возвращавшихся домой после отдыха, пилоту, который в отличие от украинского коллеги, не бомбил мирный Луганск.