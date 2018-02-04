CIT опубликовала фото документов погибшего пилота Су-25

Сегодня, 14:22

Исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) обнародовала в социальных сетях фото документов, принадлежащих пилоту, самолет Су-25 которого сбили в Идлибе.

Среди документов обнаружены личные записи погибшего и снимок его пистолета. Среди прочего присутствует и рапорт о представлении к награде от РФ майора Романа Филипова за отличную боевую службу в Сирии. Документ якобы составил Сергей Аксенов, главнокомандующий российскими летчиками в Сирии.

В Минобороне России рассказали, что погибший летчик был украинцем, но в достоверности данной информации CIT не уверена.

Напомним, 3 февраля в Сирии был сбит самолет Су-24. Пилот доложил о катапультировании, после чего связь прервалась. Уже на земле он погиб в сражении с террористами. До сегодняшнего дня его имя не было известно.

Выяснилось, что сбили самолет члены группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в РФ).