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В Госдуме предложили рассмотреть происшествие с Су-25 в СБ ООН

Сегодня, 14:20

В Госдуме намерены дать на рассмотрение Совета Безопасности ООН инцидент, случившийся с Су-25. Депутаты прокомментировали происшествие со сбитым российским самолётом в Сирии, а точнее в провинции Идлиб.

Пилот, находящийся на борту, успел катапультироваться, но позже был застрелен террористами в результате дальнейшего боя. Министерство обороны России сообщает об уничтожении более 30 боевиков в ходе организованного удара сверхточным орудием по провинции Идлиб. Заседание международного диалога по Сирии прошло в городе Сочи 30 января. Главным ключом этого собрания стало решение создать комиссию конституционного плана, которая будет отвечать за работу в Женеве. Кроме этого участники конгресса создали документ об уважении суверенитета и целостности государства.


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