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Турция предупредила США об угрозе американским военным в Сирии

Сегодня, 14:10

Официальная Анкара послала предупреждение в адрес Министерства обороны США об опасности, которой подвергаются американские военнослужащие в Сирии, переодеваясь в форму курдских Сил самообороны. Турция и дальше намерена атаковать в Африне курдские национальные формирования.

О реакции Вашингтона на ультимативное предупреждение Анкары пока неизвестно, однако ряд стран уже осудили действия турецких военнослужащих в Сирии против Сил самообороны курдов. Выполняя свою задачу по этнической зачистке, которая основана на сугубо внутренних целях, Турция ставит под угрозу шаткий мир, установившийся на территории Сирийской Арабской республики.

Как турецкие, так и американские вооруженные силы находятся на территории суверенной Сирии незаконно. Организация Объединенных Наций не выдавала мандата на военное присутствие воинских формирований в САР. Ограниченный контингент российских вооруженных сил и ВКС были направлены в Сирию по личной просьбе легитимного президента страны Башара Асада.


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