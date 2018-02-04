В Госдуме атаку на российский Су-25 назвали провокацией США

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Владимир Шаманов, Председатель комитета Государственной думы по обороне сообщил, что атака на российский штурмовик Су-25 в Сирии, который облетал зоны деэскалации «Идлиб», могла быть совершена с целью провокации представителями США.

Он сообщил, что в данном регионе расположено более тысячи американских инструкторов, в связи с чем исключать провокацию нельзя, Российская Федерация не оставит эту ситуацию без ответа для террористов.

Франц Клинцевич, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ убежден, что ПЗРК, с помощью которого сбили российский самолет, был поставлен на территорию Сирии американцами при участии других стран. Будет проведено расследование, в ходе которого будут проверены все обстоятельства, и обязательно найдутся все материалы и доказательства, которые прояснят данный инцидент. Он не считает необходимым усилить группировки российских войск на территории Сирии.

Власти США отрицают факт снабжения союзников в Сирии оружием, в связи с чем они никак не причастны к трагедии с Су-25.

Напомним, что в субботу Су-25 сбили представители группировки «Джебхат ан-Нусры»* (запрещена в РФ) в провинции Иблиб. Пилот штурмовика успел катапультироваться, но вскоре погиб в бою с террористами. Впоследствии силы РФ нанесли удар в ответ по боевикам.