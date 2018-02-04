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В Украине 2000 бойцов ВСУ примут участие в учениях «Быстрый трезубец - 2018»

Сегодня, 13:36

Летом этого года намечены очередные многонациональные учения «Быстрый трезубец», в которых на своей территории примет рекордное число военнослужащих Вооруженных сил Украины. Уже объявлено о привлечении к маневрам более двух тысяч военных из регулярных украинских войск.

Это будут уже четвертые учения военнослужащих из стран, входящих в Североатлантический альянс и украинских военных, которые работают по совместной программе «Партнерство во имя мира». Несмотря на пацифистское звучание совместного проекта, в этом году планируется совместная отработка против единого агрессора, наступающего с Востока. В учениях примет участие, созданное два года назад подразделение литовско-польско-украинской бригады.

Впервые проект «Быстрый трезубец» был разработан Пентагоном в 2014 году, после прихода к власти в Украине националистического правительства в результате вооруженного переворота. Первые учения в этом формате прошли на территории Западной Украины. Тогда в маневрах приняли участие подразделения стран, входящих в блок НАТО и болгарские военнослужащие. В качестве вероятного противника также рассматривался «восточный агрессор».


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