Депутат Госдумы оценил вероятность ядерного удара США у границ России

Сегодня, 12:05

Первый заместитель главы Комитета Госдумы по обороне Александр Николаевич Шерин дал оценку ситуации у границ России. Депутат оценил вероятность ядерного удара США. Это априори невозможно, поскольку могут пострадать союзники Пентагона.

Александр Шерин рассказал о ситуации с возможной атакой США по России в виду использования ядерных боеприпасов. Такой сценарий событий невозможен из-за соседства границ союзников США и России. Ситуация причинения ущерба своим соратникам противоречит принятой обновленной версии ядерной доктрины Штатов. Согласно документу, Пентагон может применить ядерные боеприпасы при чрезвычайных обстоятельствах.

К слову, группа стран, владеющих на сегодняшний день ядерным оружием, условно называются «Ядерным клубом». Вот список участников клуба: Легитимные на международном правовом поле Соединенные Штаты Америки, Россия, Франция, Великобритания, Китай. Нелегитимные: Индия, Северная Корея, Пакистан.