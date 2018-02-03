Прибывшие в Крым немецкие депутаты заявили, что их волнуют угрозы Украины

Вчера, 23:19

Немецкие парламентарии, прибывшие в Крым, публично обнародовали свою позицию о том, что их не беспокоят угрозы со стороны украинских властей ввести запрет депутатам Бундестага на посещение Украины. Об этом сообщают РИА Новости.

Парламентарии от разных земель Германии намерены и в дальнейшем посещать Крымский полуостров. Правовая коллизия, сложившаяся вокруг возникшей ситуации, заставляет немцев понимающе улыбаться. Немецкое правительство Ангелы Меркель – является одним из инициаторов введения общеевропейских санкций против России, но… федеральные законы не запрещают парламентариям посещать аннексированный Крым.

В пятницу министр иностранных дел Украины Павел Климкин сделал заявление о том, что Украина может ввести запретные меры в отношении немецких корпораций и официальных лиц, нарушающих политическую и экономическую блокаду Крыма. Однако пока дальше робкого заявления дело не пошло. И не пойдет, считают аналитики из института Горшенина, правительство закроет глаза «на перемещение» немецких депутатов по Крыму.