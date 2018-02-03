Правительство Карелии и лесозавод решили сотрудничать

Вчера, 22:19

Совсем недавно, 2 февраля, глава Карелии Артур Парфенчиков решил сотрудничать с генеральным директором Сортавальского лесозавода Романом Алешиным. Подпись была поставлена с целью прогресса лесопромышленного комплекса Карелии.

Лесозавод теперь обязан следить за исполнением намеченных планов по переработке древесины, а также пополнять налогами бюджет Карелии, которая желает повысить объем заготовки древесины внутри региона. Общая сумма инвестиций достигает цифры почти в 1 млрд рублей. Такие траты оправданы, ведь такие государства как Китай, Египет и Япония интересуются некоторой продукцией лесозавода. За год компания перечислила в «казну» более 27 миллионов рублей налогов.

Такое сотрудничество во многом зависело от поручения президента. Путин в 2017 дал указание развивать переработку древесины на территории Карелии. Теперь лесозавод может уверенно конкурировать на международном рынке древесины.