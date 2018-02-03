В Липецкой области летчики ВКС показали класс в сложных условиях

Вчера, 21:22

Командование Воздушно-космических сил, проанализировав показания синоптиков, обеспечило очередной этап подготовки летного состава в сложных условиях Липецкой области. По завершению учений всем экипажам были выставлены высшие оценки.

Экипажи истребителей штурмовиков и бомбардировщиков ВКС России до последнего момента не знали место локации будущих учений. Липецкая область была выбрана командованием из-за циклона, накрывшего регион два дня назад. Штормовой ветер, мокрый снег и низкая облачность не помешала летчикам выполнить учебные задачи в полном объеме.

Маршрут, по которому следовали экипажи, прослеживался сугубо по приборам. Тем не менее, в квадратах, где должны были совершаться боевые стрельбы, не пораженных мишеней не осталось. Командование ВКС и представители Минобороны оценили мастерство летных экипажей Су-30СМ, Су-35С, Су-24М, Су-34, Су-25, которые участвовали в учениях.