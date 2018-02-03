В Сирии погиб российский пилот штурмовика Су-25

Вчера, 20:56

Министерство обороны Российской федерации с прискорбием сообщает, что летчик штурмовика Су-25 погиб. После крушения самолета и катапультирования, пилот погиб во время неравного боя с боевиками террористической организации.

Как сообщает коммуникационное подразделение Минобороны, самолет Су-25 совершал облет территории, которая пока находится под контролем боевиков террористической организации «Джебхат ан-Нусра»* (группировка, запрещенная в России). Российский летчик совершил катапультирование, однако уже на земле был в неравном бою с террористами смертельно ранен.

В настоящее время Российский центр по примирению в Сирии, совместно с турецкой стороной и представителями противоборствующих группировок принимает все меры, чтобы вернуть тело погибшего летчика. В Минобороны заявляют, что действия боевиков не останутся без адекватного ответа. Виновные будут наказаны по законам войны.