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Глава Пентагона процитировал украинский гимн на встрече с Полтораком

Вчера, 20:50

Сегодня 3 февраля в США прошла официальная встреча главы Пентагона Джеймса Нормана Мэттиса и министра обороны Украины Степана Полторака. В своей речи Мэттис выловил поддержку украинской стороне и процитировал государственный гимн страны.

Министр обороны США сказал: «Сегодня я еще раз хочу подтвердить поддержку украинского народа в борьбе за независимость и территориальную целостность. Ваш народ заплатил высокую цену за это: «Душу й тіло ми положим за нашу свободу» - в этих словах государственного гимна отображение украинской борьбы за независимость».

Также американский военный и государственный деятель отметил, что США будет продолжать работать над улучшением боеспособности вооруженных сил Украины и над достижением общности с НАТО. Джеймс заверил, что политика США остается неизменной и правительство продолжит давить на Россию, чтобы она отвела военные силы и вооружение.

Напомним, что при предыдущих встречах Мэттис выражал признательность Полтораку за смелось Украины перед лицом «агрессии России».


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