Собчак через три года намерена баллотироваться в Госдуму

Вчера, 20:04

Ксения Собчак сделала очередное политическое заявление, несколько изумившее потенциальный электорат кандидата на пост президента России. Светская и политическая львица заявила своим питерским поклонникам, что примет участие в парламентских выборах, которые состоятся через три года.

Поклонники телеведущей самого социально значимого проекта «Дом-2» отреагировали на слова своего кумира, произнесенные в бывшей вотчине своего папы Анатолия Собчака, недоуменными выкриками. Публика пришла поддержать кандидата на пост президента России, в дальнейшем, Главнокомандующего, которому будут подчиняться Сергей Шойгу и Рамзан Кадыров, а тут какие-то выборы в Госдуму.

Однако Ксения Анатольевна объяснила стратегическую ситуацию, связанную с тем, что ее, как политика, даже после провала на президентских выборах стоит поддерживать. По мнению Ксении Собчак, на данный момент она является единственным лицом российской демократии во всей его красе.