VistaNews.ru


Собчак через три года намерена баллотироваться в Госдуму

Вчера, 20:04

Ксения Собчак сделала очередное политическое заявление, несколько изумившее потенциальный электорат кандидата на пост президента России. Светская и политическая львица заявила своим питерским поклонникам, что примет участие в парламентских выборах, которые состоятся через три года.

Поклонники телеведущей самого социально значимого проекта «Дом-2» отреагировали на слова своего кумира, произнесенные в бывшей вотчине своего папы Анатолия Собчака, недоуменными выкриками. Публика пришла поддержать кандидата на пост президента России, в дальнейшем, Главнокомандующего, которому будут подчиняться Сергей Шойгу и Рамзан Кадыров, а тут какие-то выборы в Госдуму.

Однако Ксения Анатольевна объяснила стратегическую ситуацию, связанную с тем, что ее, как политика, даже после провала на президентских выборах стоит поддерживать. По мнению Ксении Собчак, на данный момент она является единственным лицом российской демократии во всей его красе.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.