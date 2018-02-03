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Германия обвинила КНДР в закупке товаров для ядерной программы

Вчера, 19:38

Германская контрразведка озвучила свои подозрения двухлетней давности. По словам главного контрразведчика Германии Ханса-Георга Маасена, Пхеньян уже давно использует посольство в Берлине, его обслуживающий персонал и немецких дипломатов, как посредническую структуру для развития собственной ядерной программы.

Как оказалось, именно с территории Германии и, даже ее сердца, Берлина, северокорейские разведчики оптом закупали детали для создания баллистических ракет и ядерного вооружения. Немецкий контрразведчик пообещал мировому сообществу, что после такого всестороннего расследования, всякие поставки в КНДР будут перекрыты и заблокированы.

Господин Маасен не стал открывать подробности операции контрразведки Германии, но сообщил, что спецслужбы КНДР очень интересуются товарами двойного назначения. Это касается такой продукции западных компаний, которая может быть применена при разработке новейших вооружений. Контрразведчик также предостерег от «фатальных ошибок» немецких бизнесменов.


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