Жириновский и Грудинин появляются в эфирах чаще Путина

Вчера, 18:29

Павел Грудинин и Владимир Жириновский получили эфирного времени для себя перед выборами больше, чем Владимир Путин. Это полностью опровергает утверждение, что президент РФ для своих перевыборов «нагибает» медиаресурсы РФ.

Аналитики произвели анализ того, сколько времени на различных информационных каналах уделялось выступлению претендентов на президентский пост в период 22-28 января.

Как показали данные этого исследования, и Жириновский, и Грудинин «засвечивались» там в этот период гораздо чаще Владимира Путина, который идет на выборы самовыдвиженцем.

Статистические данные гласят о следующем. Всего за этот период были показаны 986 сюжетов о кандидатах в президенты. Их общая продолжительность составила 14 часов и 43 минуты.

Первое место по «популярности» в них занял Жириновский. Ему было посвящено 6 часов и 3 минуты эфирного времени. Это – 23%.

На второй позиции Грудинин. Его показатели 2 часа и 21 минута, что составляет 13% эфира по данной теме в указанном периоде.

Владимир Путин замыкает тройку. Его результат – 1 час 18 минут. Это соответствует лишь 11% времени, отведённого в телеэфире кандидатам в президенты в течение исследованного срока.

Аналитики отмечают, в данное время не осуществлялось включение сюжетов о том, как действующий глава государства осуществляет свою текущую деятельность.