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В Киеве нацисты требуют снести православный храм

Сегодня, 17:30

В Киеве нацисты из бандеровских группировок требуют снести храм, принадлежащий Украинской православной церкви Московского патриарха. Более 200 боевиков в балаклавах собралось возле православной святыни на территории Национального музея Украины.

По словам очевидцев, люди из националистических украинских бандформирований ворвались на территорию Национального музея Украины. Полиция Киева не предпринимает никаких действий и полностью дезорганизована, помня прецеденты переворота 2014-го года. Скорее всего, храм на месте Десятинной церкви, будет снесен обезумевшей толпой.

Напомним, с начала января, ответственность за «украинский порядок» в городах Украины взяли на себя боевики милитаризованных организаций. В структуру хорошо экипированных дружин вошли бывшие военные, нынешние безработные и граждане с неуравновешенной психикой. Сегодня во Львове националисты подожгли храм Святого равноапостольного князя Владимира.


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