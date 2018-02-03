VistaNews.ru


На Украине заблокировано движение на границе с Польшей

Сегодня, 15:00

На Украине оказалось заблокированным движение на границе с Польшей. К такой акции прибегли митингующие, недовольные новыми правилами её пересечения.

 Акция проходит на КПП «Шегини», находящемся на Львовщине. Она началась 3 февраля в 10-00. В ходе неё активисты осуществляют постоянное движение на нерегулируемом пешеходном переходе.

В то же время они сообщили, что будут через каждые 15 минут осуществлять пропуск к границе нескольких автомобилей.

Недовольство жителей Львовской области вызвали нововведения в таможенном законодательстве. Согласно им беспошлинный ввоз товаров на Украину теперь ограничен суммой в 150 евро. Пассажиров, пользующихся воздушным транспортом, это не касается. Там, как и прежде – 1000 евро.

Помимо того, введены ограничения и на вес ввозимых товаров. Теперь он не должен превышать 50 килограмм. При этом, делать это могут лишь те, кто отсутствовал на Украине больше 24 часов и въезжает в неё не чаще, чем раз за трое суток.

Организаторы акции анонсировали, что она будет продолжаться до вечера.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.