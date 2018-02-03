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Саакашвили опасается провокаций на воскресной акции в Киеве

Сегодня, 13:58

Человек без гражданства и паспорта Михаил Саакашвили продолжает имитировать политическую активность на территории Украины. Угрозой для своего первого в этом году марша, он считает провокационную акцию общественной организации «Авто Евро Сила», которая запланирована в то же время и на той же локации столицы.

Саакашвили, со свойственным ему темпераментом сообщил представителям СМИ, что протестная акция, касающаяся прав автовладельцев в существующих схемах растаможки и легализации транспортных средств, ввозимых из-за рубежа, предпринята с подачи самого президента Украины Петра Порошенко. По мнению опального политика, украинский глава, специально санкционировал митинг автолюбителей, чтобы прикрыть марш за президентский импичмент.

Михаил Саакашвили уверен, что, несмотря на «хитрый ход» властей, он сможет также возглавить и протест тех украинцев, которые вынуждены переплачивать значительные средства за ввоз автомобилей на территорию Украины. По мнению политика, Порошенко «сам себе вырыл яму», санкционировав митинг общественников в одно время с ходом колонн недовольных его правлением.


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