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Украина предлагает изменить систему наложения вето в СБ ООН

Сегодня, 13:31

Украина предлагает изменить систему наложения вето в Совет Безопасности ООН. С соответствующей инициативой выступила делегация из Киева.

В сообщении указано, что украинская сторона предложила изменить общую схему работы СБ ООН. Особое внимание уделяется именно наложению вето. Киев утверждает, что система Совбеза не является полноценной, говорится именно об "институционных недостатках". В сообщении Украины указывается, что за последние 2 года были выявлены несколько случаев, когда правом вето пользовались "некорректно".


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