VistaNews.ru


Клинцевич: США в своей ядерной доктрине допускает повторение Хиросимы

Сегодня, 13:04

Франц Клинцевич сообщил, что США в своей новой ядерной доктрине допускает возможность повторения Хиросимы. Это беспокоит замглавы комитета Совфеда, занимающегося вопросами обороны, более всего.

 С такой информацией политик выступил после того, как 2 февраля Пентагоном была обнародована новая ядерная доктрина США. В ней большое внимание уделено развитию ядерных сил РФ.

Среди других угроз отмечаются КНДР, Китай и Иран. Пентагон сообщил, что теперь в США будут, преимущественно, создаваться ядерные боезаряды с малой мощностью.

Это не значит, что не будет выделяться средств для того, чтобы модернизировать «ядерную триаду» США. Это относится к межконтинентальным ракетам, атомоходам и бомбардировщикам.

В документе отмечено, что США, в целом, выступают за то, чтобы сокращать ядерное оружие. В то же время полное запрещение его, предложенное ООН, раскритиковано. Сообщается, что этот вопрос не отвечает сегодняшней повестке дня.

Клинцевич отметил, в новой доктрине нет ничего, напоминающего табу того, чтобы трагедия Хиросимы и Нагасаки не повторилась.

Помимо того, данной программой установлено усиление конфронтационной составляющей, направленной на повторение гонки вооружений. При этом главным виновником готовящегося «ядерного усиления» называется Россия.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.