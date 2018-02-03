Клинцевич: США в своей ядерной доктрине допускает повторение Хиросимы

Сегодня, 13:04

Франц Клинцевич сообщил, что США в своей новой ядерной доктрине допускает возможность повторения Хиросимы. Это беспокоит замглавы комитета Совфеда, занимающегося вопросами обороны, более всего.

С такой информацией политик выступил после того, как 2 февраля Пентагоном была обнародована новая ядерная доктрина США. В ней большое внимание уделено развитию ядерных сил РФ.

Среди других угроз отмечаются КНДР, Китай и Иран. Пентагон сообщил, что теперь в США будут, преимущественно, создаваться ядерные боезаряды с малой мощностью.

Это не значит, что не будет выделяться средств для того, чтобы модернизировать «ядерную триаду» США. Это относится к межконтинентальным ракетам, атомоходам и бомбардировщикам.

В документе отмечено, что США, в целом, выступают за то, чтобы сокращать ядерное оружие. В то же время полное запрещение его, предложенное ООН, раскритиковано. Сообщается, что этот вопрос не отвечает сегодняшней повестке дня.

Клинцевич отметил, в новой доктрине нет ничего, напоминающего табу того, чтобы трагедия Хиросимы и Нагасаки не повторилась.

Помимо того, данной программой установлено усиление конфронтационной составляющей, направленной на повторение гонки вооружений. При этом главным виновником готовящегося «ядерного усиления» называется Россия.