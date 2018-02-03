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Матвиенко призвала мужчин оторваться от футбола и пойти на выборы

Сегодня, 00:10

Российский политик и глава Совфеда Валентина Матвиенко настоятельно дала совет перед выборами. Она призвала всех мужчин сначала пойти проголосовать за понравившегося кандидата в президенты РФ, а потом предаваться футбольным страстям.

 Руководитель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что каждый россиянин должен исполнить свой долг перед государством и отдать правильный для себя голос на выборах президента РФ, которые состоятся 18 марта текущего года. Она уверена, что сначала нужно предпринять все реальные меры самим избирателям, а потом жаловаться на правительство.

Валентина обратилась ко всем женщинам и мужчинам с просьбой отложить все дела 18 марта и пойти на выборы. После этого мужчины могут предаться футбольным страстям перед телевизором, а женщины заняться каждая любимым хобби. Ведь важно понимать, что принятие участия в выборах – это не каприз, а обязательный конституционный долг гражданина перед государством.


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