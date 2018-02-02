Минфин США ввёл санкции против связанных с «Хезболлой» лиц

Вчера, 22:20

Минфин США, рассмотрев специальный доклад АНБ, расширило список санкций против граждан Ливана и некоторых корпораций, связанных, по мнению Агентства национальной безопасности с радикальной организацией «Хезболлах».

В итоговый документ попали семь ливанских компаний и шесть граждан, подозревающихся в поддержке террористических организаций, к которым правительство США причислило партию радикальных перемен «Хезболлы».

Объявленные министерством финансов санкции против ливанских граждан и корпораций имеют первый уровень контроля. Это значит, что принят запрет на торговлю высокотехнологичной продукцией, масштабное инвестирование торговли и производства и въезд на территорию США. Однако на первом санкционном уровне не арестовываются банковские и корпоративные активы попавших в черный список юридических и физических лиц.