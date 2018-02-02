VistaNews.ru


Гройсман советовал Польше не поднимать вопросы о героях в будущем

Вчера, 22:02

Украинский премьер Владимир Гройсман настоятельно порекомендовал польскому правительству не затрагивать вопросов о «героях». Он подчеркнул, что это может окончательно испортить отношения между странами.

 По словам премьер-министра Украины, нужно жить не прошлым, а тем, что реально сделать в настоящее время. Также политик подчеркнул, что между Украиной и Польшей есть много вопросов с острыми углами. Затрагивая их, можно разжечь страшную дискуссию, которая даст нежелательные результаты. Поэтому, государство самостоятельно разберется со своими героями.

Особое внимание Гройсмана привлек закон об Институте национальной памяти, который издан в Польше совсем недавно. Он обратил внимание польских властей на реакцию на нормативный акт других государств. Чтобы призвать всех к миру и содружеству с Украиной, Владимир настоятельно советовал не сгущать краски в районе «острых вопросов», которые в любом случае будут.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.