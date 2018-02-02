Гройсман советовал Польше не поднимать вопросы о героях в будущем

Вчера, 22:02

Украинский премьер Владимир Гройсман настоятельно порекомендовал польскому правительству не затрагивать вопросов о «героях». Он подчеркнул, что это может окончательно испортить отношения между странами.

По словам премьер-министра Украины, нужно жить не прошлым, а тем, что реально сделать в настоящее время. Также политик подчеркнул, что между Украиной и Польшей есть много вопросов с острыми углами. Затрагивая их, можно разжечь страшную дискуссию, которая даст нежелательные результаты. Поэтому, государство самостоятельно разберется со своими героями.

Особое внимание Гройсмана привлек закон об Институте национальной памяти, который издан в Польше совсем недавно. Он обратил внимание польских властей на реакцию на нормативный акт других государств. Чтобы призвать всех к миру и содружеству с Украиной, Владимир настоятельно советовал не сгущать краски в районе «острых вопросов», которые в любом случае будут.